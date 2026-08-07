В июле объем операций на рынке деривативов Мосбиржи достиг 17,5 трлн рублей

В июле на торгах появились инструменты на базе южнокорейских активов. 9 июля начались торги фьючерсом KOREA на акции фонда iShares MSCI South Korea ETF, а 16 июля – контрактами HYNIX и SAMSUNG на акции SK Hynix и Samsung Electronics. Их совокупный объем торгов с момента запуска достиг почти 1 млрд руб., открытые позиции на конец месяца составили почти 350 млн руб.