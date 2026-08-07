В июле объем операций на рынке деривативов Мосбиржи достиг 17,5 трлн рублей
Общий объем операций на рынке деривативов Мосбиржи по итогам июля 2026 г. составил почти 17,5 трлн руб. Это на 71% больше, чем в июле 2025 г. Об этом сообщила площадка.
Объем открытых позиций на рынке биржевых производных инструментов по итогам месяца вырос на 8% и составил 2,8 трлн руб. В том же месяце 2025 г. показатель находился на отметке в 2,6 трлн руб.
Среднедневной объем торгов квартальными контрактами на индексы достиг 134,4 млрд руб., что на 21,3% больше исторического максимума, установленного в феврале 2025 г. Объем торгов фьючерсами на индекс Мосбиржи (MIX) и индекс Мосбиржи (мини) (MXI) достиг 101 млрд и 13,8 млрд руб. в день соответственно.
Максимальный среднедневной объем торгов во фьючерсах на индекс гособлигаций RGBI достиг в июле 2026 г. 2,5 млрд руб. против 1,9 млрд руб. в июне 2026 г.
Среднедневной объем торгов вечными фьючерсами в июле также достиг максимума и составил 126,7 млрд руб., что на 15% больше, чем в июне 2026 г.
Среднедневной объем торгов вечными фьючерсами на индекс Мосбиржи (IMOEXF) составил 43 млрд руб. в день, вечными контрактами на акции «Сбера» (SBERF) – 1,2 млрд руб., Газпрома (GAZPF) – 1 млрд руб. и индекс гособлигаций RGBI (RGBIF) – 376,7 млн руб.
В сегменте товарных инструментов – максимум среднедневного объема торгов по фьючерсам на какао (COCOA) и кофе (COFFEE) – 13,6 млрд и 1,6 млрд руб. соответственно.
В июле на торгах появились инструменты на базе южнокорейских активов. 9 июля начались торги фьючерсом KOREA на акции фонда iShares MSCI South Korea ETF, а 16 июля – контрактами HYNIX и SAMSUNG на акции SK Hynix и Samsung Electronics. Их совокупный объем торгов с момента запуска достиг почти 1 млрд руб., открытые позиции на конец месяца составили почти 350 млн руб.
Общий объем операций на рынке деривативов Мосбиржи в июне 2026 г. составил почти 17,5 трлн руб. Это на 71% больше, чем в июне 2025 г.