Индекс Мосбиржи не может преодолеть уровень 2300
По состоянию на 12:00 мск 10 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,64% и составил 2295,89. Индекс РТС вырос на 0,64% и составил 880,23.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Русал» – 27,71 руб. (+4,26%)
«Сегежа» – 0,79 руб. (+3,87%)
Банк «Санкт-Петербург» АО – 275,57 руб. (+3,12%)
Ozon – 2948 руб. (+3,10%)
«Русснефть» – 87,15 руб. (+2,96%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Т-технологии» – 277,80 руб. (-1,25%)
«МД медикал груп» – 1321,80 руб. (-0,84%)
«Селигдар» – 42,46 руб. (-0,12%)
Общий объем торгов составил 32,81 млрд руб.