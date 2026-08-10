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Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи не может преодолеть уровень 2300

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 10 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,64% и составил 2295,89. Индекс РТС вырос на 0,64% и составил 880,23.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

«Русал» – 27,71 руб. (+4,26%)

«Сегежа» – 0,79 руб. (+3,87%)

Банк «Санкт-Петербург» АО – 275,57 руб. (+3,12%)

Ozon – 2948 руб. (+3,10%)

«Русснефть» – 87,15 руб. (+2,96%)

В аутсайдерах торгов оказались:

«Т-технологии» – 277,80 руб. (-1,25%)

«МД медикал груп» – 1321,80 руб. (-0,84%)

«Селигдар» – 42,46 руб. (-0,12%)

Общий объем торгов составил 32,81 млрд руб.

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