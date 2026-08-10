ВТБ зафиксировал двукратный рост спроса на металлические счета среди молодежи
«Молодежь только начинает строить свои финансовые резервы, но рост спроса у молодых людей на ОМС – важный сигнал о формировании новой финансовой культуры», – заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Количество клиентов банка в возрасте 18–25 лет за год увеличилось вдвое. Средняя сумма их вложений достигла 85 000 руб., показав рост на 26% в годовом выражении.
Согласно публикации, объем вложений на ОМС в ВТБ растет с возрастом клиента. Для самых молодых (18–25 лет) средний портфель составляет 85 000 руб., для клиентов 36-45 лет – 195 000, для группы 46–60 лет – 574 000, а для пенсионеров старше 60 лет – уже 1,7 млн руб.
Ранее, 11 июня, стало известно, что в Альфа-банке за январь – май 2026 г. объем пополнений ОМС в золоте со стороны крупных и средних предприятий на 70% превысил уровень аналогичного периода прошлого года. В связи с увеличением спроса со стороны бизнеса Альфа-банк планирует расширить функционал интернет-банка, добавив возможность покупки и продажи серебра, платины и палладия.