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ВТБ зафиксировал двукратный рост спроса на металлические счета среди молодежи

Ведомости

С начала года общее число открытых обезличенных металлических счетов (ОМС) в ВТБ выросло более чем 25%. Совокупный объем драгоценных металлов на этих счетах увеличился на 12%, максимальный вклад в динамику вносит молодежь. Об этом сообщили в пресс-релизе на сайте ВТБ.

«Молодежь только начинает строить свои финансовые резервы, но рост спроса у молодых людей на ОМС – важный сигнал о формировании новой финансовой культуры», – заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Количество клиентов банка в возрасте 18–25 лет за год увеличилось вдвое. Средняя сумма их вложений достигла 85 000 руб., показав рост на 26% в годовом выражении.

Согласно публикации, объем вложений на ОМС в ВТБ растет с возрастом клиента. Для самых молодых (18–25 лет) средний портфель составляет 85 000 руб., для клиентов 36-45 лет – 195 000, для группы 46–60 лет – 574 000, а для пенсионеров старше 60 лет – уже 1,7 млн руб.

Ранее, 11 июня, стало известно, что в Альфа-банке за январь – май 2026 г. объем пополнений ОМС в золоте со стороны крупных и средних предприятий на 70% превысил уровень аналогичного периода прошлого года. В связи с увеличением спроса со стороны бизнеса Альфа-банк планирует расширить функционал интернет-банка, добавив возможность покупки и продажи серебра, платины и палладия.

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