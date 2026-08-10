ВТБ зафиксировал двукратный рост спроса на металлические счета среди молодежи

С начала года общее число открытых обезличенных металлических счетов (ОМС) в ВТБ выросло более чем 25%. Совокупный объем драгоценных металлов на этих счетах увеличился на 12%, максимальный вклад в динамику вносит молодежь. Об этом сообщили в пресс-релизе на сайте ВТБ.