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Чистая прибыль «Ростелекома» в первом полугодии составила 14 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО за первое полугодие 2026 г. увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составила 14 млрд руб. Об этом говорится в опубликованной отчетности компании.

«Результаты первой половины 2026 г. подтверждают устойчивость нашей бизнес-модели и эффективность выбранной стратегии развития. Последовательно укрепляя конкурентные позиции на ключевых рынках, мы продолжили создавать основу для дальнейшего роста бизнеса», – заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Выручка компании по сравнению со II кварталом 2026 г. увеличилась на 11% и составила 226,8 млрд руб. При этом доля цифровых сервисов в выручке увеличилась до 23%.

Как отметили в компании, рост выручки связан с ростом спроса на услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД), инфраструктурных сервисов и мобильной связи.

Показатель OIBDA увеличился до 87,5 млрд руб. (+9%,), рентабельность составила 38,6%. Из-за оптимизации капиталовложений FCF улучшился до 12,2 млрд руб.

Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО в I квартале 2026 г. увеличилась на 10% и составила 7,4 млрд руб. Выручка компании выросла на 10% г/г до 208,9 млрд руб.

В конце июня акционеры ПАО «Ростелеком» утвердили выплату дивидендов в размере 2,71 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию.

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