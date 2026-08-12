Чистая прибыль «Ростелекома» в первом полугодии составила 14 млрд рублей
Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО за первое полугодие 2026 г. увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составила 14 млрд руб. Об этом говорится в опубликованной отчетности компании.
«Результаты первой половины 2026 г. подтверждают устойчивость нашей бизнес-модели и эффективность выбранной стратегии развития. Последовательно укрепляя конкурентные позиции на ключевых рынках, мы продолжили создавать основу для дальнейшего роста бизнеса», – заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Выручка компании по сравнению со II кварталом 2026 г. увеличилась на 11% и составила 226,8 млрд руб. При этом доля цифровых сервисов в выручке увеличилась до 23%.
Как отметили в компании, рост выручки связан с ростом спроса на услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД), инфраструктурных сервисов и мобильной связи.
Показатель OIBDA увеличился до 87,5 млрд руб. (+9%,), рентабельность составила 38,6%. Из-за оптимизации капиталовложений FCF улучшился до 12,2 млрд руб.
Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО в I квартале 2026 г. увеличилась на 10% и составила 7,4 млрд руб. Выручка компании выросла на 10% г/г до 208,9 млрд руб.
В конце июня акционеры ПАО «Ростелеком» утвердили выплату дивидендов в размере 2,71 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию.