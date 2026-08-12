Российский рынок акций перешел к снижению
По состоянию на 12:00 мск 12 августа индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,61% и составил 2 309,58. Индекс РТС снизился на 0,61% и составил 883,25.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
Ozon – 3 269 руб. (+1,93%)
«Лента» – 2053,50 руб. (+1,78%)
«Ростелеком» ао – 45,11 руб. (+1,08%)
«Ростелеком» ап – 46,55 руб. (+0,65%)
«Юнайтед медикал груп» – 663,10 руб. (+0,45%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Общий объем торгов составил 29,98 млрд руб..