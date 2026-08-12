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Российский рынок акций перешел к снижению

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 12 августа индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,61% и составил 2 309,58. Индекс РТС снизился на 0,61% и составил 883,25.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 29,98 млрд руб..

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