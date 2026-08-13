Brent подешевела до $88,94 за баррель

Накануне ОПЕК вновь снизила прогноз спроса на нефть. Ожидается, что добыча нефти в 2026 г. составит 580 000 б/с. Негативный прогноз сохраняется четвертый месяц подряд. При этом Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует снижение мирового спроса на нефть на 1,6 млн б/с. Снижение спроса на нефть агентство связывает с ростом цен на топливо на фоне закрытия Ормузского пролива. При этом поставки из Северной и Южной Америки только частично компенсируют потери на Ближнем Востоке и в России.