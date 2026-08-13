Brent подешевела до $88,94 за баррель
К 8:13 мск октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 4 цента. Цена составила $88,94 за барр. При этом в среду наблюдался рост цены на 7 центов до $88,98 за барр.
Сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,13 (0,16%) и составили $83,14 за барр. При этом 12 августа наблюдался рост до $83,27 за барр. (+$0,07).
Накануне ОПЕК вновь снизила прогноз спроса на нефть. Ожидается, что добыча нефти в 2026 г. составит 580 000 б/с. Негативный прогноз сохраняется четвертый месяц подряд. При этом Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует снижение мирового спроса на нефть на 1,6 млн б/с. Снижение спроса на нефть агентство связывает с ростом цен на топливо на фоне закрытия Ормузского пролива. При этом поставки из Северной и Южной Америки только частично компенсируют потери на Ближнем Востоке и в России.
Война на Ближнем Востоке привела к уменьшению запасов нефти в США. На прошлой неделе запасы нефти США упали на 6,1 млн барр. и составили 298,7 млн барр., что стало самым низким показателем с 1983 г.