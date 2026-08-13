Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LKOH4 626-0,81%CNY Бирж.12,377+0,63%IMOEX2 268,19-1,44%RTSI860,9-1,44%RGBI115,41-0,13%RGBITR778,61-0,09%
Главная / Инвестиции /

Brent подешевела до $88,94 за баррель

Анна Суслова

К 8:13 мск октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 4 цента. Цена составила $88,94 за барр. При этом в среду наблюдался рост цены на 7 центов до $88,98 за барр.

Сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,13 (0,16%) и составили $83,14 за барр. При этом 12 августа наблюдался рост до $83,27 за барр. (+$0,07).

Накануне ОПЕК вновь снизила прогноз спроса на нефть. Ожидается, что добыча нефти в 2026 г. составит 580 000 б/с. Негативный прогноз сохраняется четвертый месяц подряд. При этом Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует снижение мирового спроса на нефть на 1,6 млн б/с. Снижение спроса на нефть агентство связывает с ростом цен на топливо на фоне закрытия Ормузского пролива. При этом поставки из Северной и Южной Америки только частично компенсируют потери на Ближнем Востоке и в России.

Война на Ближнем Востоке привела к уменьшению запасов нефти в США. На прошлой неделе запасы нефти США упали на 6,1 млн барр. и составили 298,7 млн барр., что стало самым низким показателем с 1983 г.

12 августа турецкое агентство Anadolu сообщило, что США и Иран договорились о продлении 60-дневного перемирия в рамках Исламабадского меморандума. При этом ранее The Atlantic отмечал, что Белый дом решил сохранить финансовые санкции и блокаду морских портов Ирана.

 

 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её