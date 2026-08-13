Акции «Диасофта» выросли на 8% после опубликования отчетности
Акции ПАО «Диасофт» выросли на 8% после опубликования финансовых результатов за I квартал финансового года.
По состоянию на 15:20 мск акции торгуются по 1246 руб. Рост к закрытию предыдущего дня составил 8,11%. За месяц ценные бумаги «Диасофта» подорожали на 22,84%.
Чистая прибыль компании по итогам I квартала 2026 финансового года (закончился 30 июня) составила 0,46 млрд руб. против 0,25 млрд год к году. Показатель вырос на 84%. Выручка составила 2,9 млрд руб., что на 21% больше, чем в прошлом финансовом году. EBITDA за период равна 0,7 млрд руб. (+72% год к году), рентабельность по EBITDA – 24,1%.
6 августа совет директоров «Диасофт» решил не проводить обратный выкуп акций в текущем финансовом квартале. Компания сообщила, что вопрос обратного выкупа будет повторно рассмотрен позже.