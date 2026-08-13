Совет директоров ПАО «ММЦБ» одобрил дивиденды за первое полугодие

ММЦБ – это российская биотехнологическая компания, которой принадлежит «Гемабанк». Она специализируется на сборе, обработке, тестировании и долгосрочном криогенном хранении стволовых клеток (в частности, пуповинной крови). ММЦБ был учрежден в 2014 г.