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Совет директоров ПАО «ММЦБ» одобрил дивиденды за первое полугодие

Ведомости

Совет директоров ПАО «Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ) одобрил выплату дивидендов за первое полугодие в размере 2,74 руб. на обыкновенную акцию. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

Общему собранию акционеров рекомендовано 50,14 млн из нераспределенной прибыли по итогам полугодия выделить на выплату дивидендов. Оставшиеся 97 130 руб. необходимо оставить в распоряжении компании. СД также предложил установить дату отсечки на 28 сентября.

Выручка ММЦБ за первое полугодие по РСБУ составила 194,43 млн руб. (+5,82% год к году). Чистая прибыль упала на 39,66% – до 49,90 млн руб.

17 июля рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ММЦБ» на уровне BBB-(RU), прогноз «стабильный».

ММЦБ – это российская биотехнологическая компания, которой принадлежит «Гемабанк». Она специализируется на сборе, обработке, тестировании и долгосрочном криогенном хранении стволовых клеток (в частности, пуповинной крови). ММЦБ был учрежден в 2014 г.

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