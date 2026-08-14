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Главная / Инвестиции /

Выручка OpenAI превысила $40 млрд перед IPO

Ведомости

Согласно текущим показателям, американская компания OpenAI намерена получить годовой доход в размере более $40 млрд. Показатель примерно вдвое больше, чем в конце 2025 г., и укрепляет планы компании по выходу на биржу, пишет Bloomberg.

По словам источников агентства, выручка разработчика ChatGPT в последние месяцы выросла, в том числе за счет роста продаж программного обеспечения для написания кода на основе искусственного интеллекта (ИИ). Доходы также отражают динамику продаж по подписке. Основной потребительский бизнес компании также продолжает расти.

В начале июля Financial Times писала со ссылкой на источники, что компания OpenAI рассматривает возможность передачи 5% акций компании-разработчика ChatGPT американскому правительству. Стартап в сфере ИИ стоимостью $852 млрд хочет преодолеть политические препятствия, заручившись финансовой поддержкой администрации президента США Дональда Трампа. По словам гендиректора ChatGPT Сэма Альтмана, передача государству финансовой доли в компании станет «лучшим способом разделить выгоды от развития ИИ».

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