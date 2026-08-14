Выручка OpenAI превысила $40 млрд перед IPO

По словам источников агентства, выручка разработчика ChatGPT в последние месяцы выросла, в том числе за счет роста продаж программного обеспечения для написания кода на основе искусственного интеллекта (ИИ). Доходы также отражают динамику продаж по подписке. Основной потребительский бизнес компании также продолжает расти.