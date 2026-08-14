Выручка OpenAI превысила $40 млрд перед IPO
Согласно текущим показателям, американская компания OpenAI намерена получить годовой доход в размере более $40 млрд. Показатель примерно вдвое больше, чем в конце 2025 г., и укрепляет планы компании по выходу на биржу, пишет Bloomberg.
По словам источников агентства, выручка разработчика ChatGPT в последние месяцы выросла, в том числе за счет роста продаж программного обеспечения для написания кода на основе искусственного интеллекта (ИИ). Доходы также отражают динамику продаж по подписке. Основной потребительский бизнес компании также продолжает расти.
В начале июля Financial Times писала со ссылкой на источники, что компания OpenAI рассматривает возможность передачи 5% акций компании-разработчика ChatGPT американскому правительству. Стартап в сфере ИИ стоимостью $852 млрд хочет преодолеть политические препятствия, заручившись финансовой поддержкой администрации президента США Дональда Трампа. По словам гендиректора ChatGPT Сэма Альтмана, передача государству финансовой доли в компании станет «лучшим способом разделить выгоды от развития ИИ».