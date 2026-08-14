Курс юаня на Мосбирже превысил 12,5 рубля впервые за пять месяцев
Курс июня на Московской бирже превысил отметку в 12,5 руб. впервые с марта.
По состоянию на 11:20 мск юань стоит 12,52 руб. Максимальная стоимость валюты за день составила 12,54 руб. Юань к доллару колеблется на уровне 6,74 юаней.
Официальный курс юаня на 14 августа от ЦБ составляет 12,42 руб.
6 августа «Ведомости» писали, что национальная валюта слабеет к доллару, евро и юаню уже третий месяц подряд. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич рассказал, что отступление юаня ниже 10,5 руб. и доллара в район 70 руб. в июне также сформировало привлекательные условия для импортеров. В результате спрос на валюту перевесил предложение, что подтолкнуло котировки основных валют вверх более чем на 10%.