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Акции «Диасофта» растут второй день подряд

Ведомости

Стоимость акций ПАО «Диасофт» в моменте перешагнула отметку в 1300 руб. Рост продолжается после опубликования финансовых результатов за первый квартал финансового года и отказа компании от байбэка.

По состоянию на 12:56 мск акции торгуются по 1290,50 руб., прибавив 4,58% к цене закрытия. Максимальное значение за день составило 1318 руб.

За месяц рост ценных бумаг «Диасофта» составил 29,05%.

Чистая прибыль компании по итогам первого квартала 2026 финансового года (закончился 30 июня) составила 0,46 млрд руб. против 0,25 млрд год к году. Показатель вырос на 84%. Выручка составила 2,9 млрд руб., что на 21% больше, чем в прошлом финансовом году. EBITDA за период равна 0,7 млрд руб. (+72% год к году), рентабельность по EBITDA – 24,1%.

6 августа совет директоров «Диасофта» решил не проводить обратный выкуп акций в текущем финансовом квартале.

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