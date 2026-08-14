Внебиржевой курс доллара поднялся выше 85,14 рубля

6 августа «Ведомости» писали, что национальная валюта слабеет к доллару, евро и юаню уже третий месяц подряд. Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова рассказала, что если цены на нефть по итогам августа снизятся, не исключено, что в сентябре Минфин перейдет от покупок валюты к продажам либо значительно уменьшит объем приобретений. Тогда есть шанс, что ослабление рубля остановится.