Внебиржевой курс доллара поднялся выше 85,14 рубля
Внебиржевой курс доллара на рынке Forex поднялся выше отметки в 85 руб. В моменте курс вырос на 2,86% до 85,44 руб.
По состоянию на 15.10 мск доллар стоит 85,14 руб. Разница с ценой закрытия составила 2,50%.
Официальный курс доллара от Банка России на 14 августа составляет 83,81 руб.
6 августа «Ведомости» писали, что национальная валюта слабеет к доллару, евро и юаню уже третий месяц подряд. Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова рассказала, что если цены на нефть по итогам августа снизятся, не исключено, что в сентябре Минфин перейдет от покупок валюты к продажам либо значительно уменьшит объем приобретений. Тогда есть шанс, что ослабление рубля остановится.
Но если ЦБ на фоне повышенной инфляции продолжит постепенно снижать ключевую ставку, для рубля это станет долгосрочным негативным фактором – и к концу года валюта может подешеветь. Пока Мильчакова прогнозирует, что до конца года доллар будет находиться в диапазоне 77–90 руб., евро – 90–102 руб., юань – 11,6–12,9 руб.