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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций оказался во власти продавцов

Ведомости

По состоянию на 16:00 мск 14 августа индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 3,88% и составил 2 145,57. Индекс РТС снизился на 3,88% и составил 806,51.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

  • «Циан» – 630,80 руб. (+1,55%)

  • ПИК – 576,40 руб. (+0,68%)

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 76,36 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

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