Российский рынок акций оказался во власти продавцов
По состоянию на 16:00 мск 14 августа индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 3,88% и составил 2 145,57. Индекс РТС снизился на 3,88% и составил 806,51.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
В аутсайдерах торгов оказались:
Общий объем торгов составил 76,36 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали:
«Т-Технологии» – 8,32 млрд руб. (цена 257,14 руб.)
Сбербанк ао – 7,47 млрд руб. (цена 273,37 руб.)
«Газпром» – 5,21 млрд руб. (цена 86,05 руб.)
Ozon – 5,17 млрд руб. (цена 3003,50 руб.)
«Полюс» – 4,92 млрд руб. (цена 1 110 руб.)