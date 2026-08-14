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Главная / Инвестиции /

«ВТБ лизинг» разместил выпуск облигаций на 10 млрд рублей

Ведомости

АО «ВТБ лизинг» разместило выпуск биржевых облигаций на 10 млрд руб. Об этом говорится в центре раскрытия корпоративной информации.

Компания разместила 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Цена размещения составила 100% от номинала.

Размещение облигаций прошло 14 августа по открытой подписке. Выпуск зарегистрировала Московская биржа 4 марта 2026 г. Облигации должны быть погашены единовременно на 900-й день с даты начала размещения. Оплата ценных бумаг осуществлялась денежными средствами в рублях в безналичной форме.

22 июня «ВТБ лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-МБ-06 объемом 5 млрд руб. с фиксированной ставкой.

По итогам 2025 г. лизинговая компания показала устойчивые финансовые результаты с чистой прибылью более 5 млрд руб. по МСФО. Объем полученных платежей превысил 315 млрд руб.

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