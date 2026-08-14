«ВТБ лизинг» разместил выпуск облигаций на 10 млрд рублей

Размещение облигаций прошло 14 августа по открытой подписке. Выпуск зарегистрировала Московская биржа 4 марта 2026 г. Облигации должны быть погашены единовременно на 900-й день с даты начала размещения. Оплата ценных бумаг осуществлялась денежными средствами в рублях в безналичной форме.