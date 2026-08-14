«ВТБ лизинг» разместил выпуск облигаций на 10 млрд рублей
АО «ВТБ лизинг» разместило выпуск биржевых облигаций на 10 млрд руб. Об этом говорится в центре раскрытия корпоративной информации.
Компания разместила 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Цена размещения составила 100% от номинала.
Размещение облигаций прошло 14 августа по открытой подписке. Выпуск зарегистрировала Московская биржа 4 марта 2026 г. Облигации должны быть погашены единовременно на 900-й день с даты начала размещения. Оплата ценных бумаг осуществлялась денежными средствами в рублях в безналичной форме.
22 июня «ВТБ лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-МБ-06 объемом 5 млрд руб. с фиксированной ставкой.
По итогам 2025 г. лизинговая компания показала устойчивые финансовые результаты с чистой прибылью более 5 млрд руб. по МСФО. Объем полученных платежей превысил 315 млрд руб.