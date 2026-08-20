Нефть Brent превысила отметку в $93 за баррель

18 августа Трамп заявил, что США не ведут и не планируют вести переговоры с Ираном. По его словам, морская блокада при этом остается в силе. Американский президент также заявил, что Ормузский пролив открыт и функционирует, а находившиеся там морские мины обезврежены или взорваны. В тот же день Трамп опубликовал карту, на которой Ормузский пролив был обозначен как «новая территория США» (New U.S. Territory).