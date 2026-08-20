Нефть Brent превысила отметку в $93 за баррель
Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures перешагнула отметку в $93 за барр. Нефть WTI стоит $85,75 за барр.
Октябрьский фьючерс на Brent, по данным на 10:50 мск, торгуется по $93,05 за барр. Разница с ценой закрытия составила 1,56%. Максимальная стоимость октябрьского контракта за день – $93,22 за барр.
Октябрьский фьючерс на нефть WTI торгуется по $85,76 за барр., что на 1,62% больше цены закрытия.
Рост цены на нефть происходит на фоне трудностей в отношениях Вашингтона и Тегерана. 20 августа президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты начинают масштабную экономическую кампанию против Ирана после отказа Тегерана заключить сделку. По его словам, Тегеран не воспользовался предоставленной возможностью, поэтому США с этого дня начинают «самую сокрушительную экономическую операцию, когда-либо предпринимавшуюся против какой-либо страны».
18 августа Трамп заявил, что США не ведут и не планируют вести переговоры с Ираном. По его словам, морская блокада при этом остается в силе. Американский президент также заявил, что Ормузский пролив открыт и функционирует, а находившиеся там морские мины обезврежены или взорваны. В тот же день Трамп опубликовал карту, на которой Ормузский пролив был обозначен как «новая территория США» (New U.S. Territory).