Российский рынок акций пытается расти после вчерашнего падения
По состоянию на 12:00 мск 25 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,65% и составил 2084,64. Индекс РТС вырос на 0,65% и составил 788,48.
Рынок поддерживают позитивные полугодовые отчеты ряда крупных российских компаний, акции которых находятся в топе роста.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Евротранс» – 30,35 руб. (+3,06%)
«Озон фармацевтика» – 42,44 руб. (+2,46%)
ПИК – 576,60 руб. (+2,07%)
Дом.РФ – 2104,70 руб. (+1,53%)
МТС-банк – 894 руб. (+1,48%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«М.Видео» – 43,45 руб. (-5,93%)
«Группа Астра» – 200,60 руб. (-3,57%)
Группа «Позитив» – 941,40 руб. (-1,38%)
«Ренессанс страхование» – 66,46 руб. (-1,37%)
«Мосэнерго» – 1,41 руб. (-1,16%)
Общий объем торгов составил 27,20 млрд руб.