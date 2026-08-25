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Российский рынок акций пытается расти после вчерашнего падения

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 25 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,65% и составил 2084,64. Индекс РТС вырос на 0,65% и составил 788,48.

Рынок поддерживают позитивные полугодовые отчеты ряда крупных российских компаний, акции которых находятся в топе роста.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

«Евротранс» – 30,35 руб. (+3,06%)

«Озон фармацевтика» – 42,44 руб. (+2,46%)

ПИК – 576,60 руб. (+2,07%)

Дом.РФ – 2104,70 руб. (+1,53%)

МТС-банк – 894 руб. (+1,48%)

В аутсайдерах торгов оказались:

«М.Видео» – 43,45 руб. (-5,93%)

«Группа Астра» – 200,60 руб. (-3,57%)

Группа «Позитив» – 941,40 руб. (-1,38%)

«Ренессанс страхование» – 66,46 руб. (-1,37%)

«Мосэнерго» – 1,41 руб. (-1,16%)

Общий объем торгов составил 27,20 млрд руб.

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