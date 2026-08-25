«Деловая Россия» попросила ЦБ смягчить новые требования к IPO

«Потому что организаторов размещений, готовых принять на себя ответственность соподписанта для эмитентов малой и средней капитализации фактически нет», – уточнил он. Лазутин также добавил, что принятие соподписантом рисков солидарной ответственности за содержание проспекта экономически невыгодно таким компания и «на практике будет отклоняться потенциальными организаторами». Это, по его словам, сделает выход на биржу невозможным для эмитентов с планируемым объемом привлечения менее 1–2 млрд руб.