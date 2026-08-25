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Главная / Инвестиции /

«Деловая Россия» попросила ЦБ смягчить новые требования к IPO

Бизнес просит не делать обязательной подпись проспекта финконсультантом для размещения
Максим Цуланов

«Деловая Россия» просит Банк России смягчить новые требования по IPO для компаний, в том числе убрать пункт об обязательном подписании проспекта финансовым консультантом. Это следует из письма организации к регулятору (есть в распоряжении «Ведомостей»).

В начале августа ЦБ ужесточил правила, по которым ценные бумаги допускаются к организованным торгам. Вводится минимальный размер первичного размещения акций (IPO) для включения в котировальные списки, а компании, готовящиеся к IPO, будут обязаны привлекать минимум двух независимых аналитиков для оценки справедливой стоимости бизнеса. Кроме того, после размещения эмитенту нужно получить рейтинги акций как минимум от двух кредитных рейтинговых агентств.

Правило об обязательном подписании проспекта финансовым консультантом может затронуть потенциальных эмитентов из категории компаний средней и малой капитализации, считает председатель подкомитета «Деловой России» по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин. 

«Потому что организаторов размещений, готовых принять на себя ответственность соподписанта для эмитентов малой и средней капитализации фактически нет», – уточнил он. Лазутин также добавил, что принятие соподписантом рисков солидарной ответственности за содержание проспекта экономически невыгодно таким компания и «на практике будет отклоняться потенциальными организаторами». Это, по его словам, сделает выход на биржу невозможным для эмитентов с планируемым объемом привлечения менее 1–2 млрд руб.

«Деловая Россия» предлагает сделать такой отчет перед IPO для компаний не обязательным условием допуска, а добровольным и рекомендательным.

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