Индекс Мосбиржи вырос на 3% на фоне новостей о визите директора ЦРУ в Москву

О приезде Рэтклифа сообщила журналистка американского телеканала CBS в X со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По ее словам, это его первое посещение РФ в качестве главы спецслужбы, хотя он поддерживал связь с коллегами из российской разведки.