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Индекс Мосбиржи вырос на 3% на фоне новостей о визите директора ЦРУ в Москву

Наталья Захарова

Индекс Мосбиржи (IMOEX) в моменте вырос более чем на 3% и достиг отметки в 2156,14 п. на фоне новостей о визите директора ЦРУ Джона Рэтклифа в Москву. Индекс РТС (RTSI) при этом вырос всего на 1,5%.

Значение индекса Мосбиржи по состоянию на 18:37 мск составило 2131,28 п. Разница с закрытием предыдущего торгового дня составила 2,9%. РТС держится на уровне в 794,31 п. (+1,41%).

Лидерами роста стали акции «Татнефти» (+4,64%), «Озона» (+3,98%), «Лукойла» (+3,91%), «Сургутнефтегаза» (+3,74%), а также МТС (+3,7%). Больше всего подешевели ценные бумаги «Полюса» (-1,74%), «Мосэнерго» (-0,39%) и НЛМК (-0,21%).

О приезде Рэтклифа сообщила журналистка американского телеканала CBS в X со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По ее словам, это его первое посещение РФ в качестве главы спецслужбы, хотя он поддерживал связь с коллегами из российской разведки.

25 августа в столичном аэропорту «Внуково» заметили американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III. Он следовал из Риги, а туда прибыл из США с базы Эндрюс под Вашингтоном.

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