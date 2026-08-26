Чистая прибыль Мосбиржи выросла на 4,7% за три месяца

Среди ключевых событий в апреле – июне 2026 г.: 123 корпоративных эмитента, из которых девять вышли на рынок впервые, разместили 308 выпусков облигаций на 3,3 трлн руб., на фондовом рынке стартовали торги 387 ценными бумагами, две компании, не относящиеся к сырьевому сектору (речь идет о B2B-RTS и Incab Holding) провели IPO на Мосбирже. Также площадка возобновила проведение Биржевого форума.