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Чистая прибыль Мосбиржи выросла на 4,7% за три месяца

Максим Цуланов

Мосбиржа получила чистую прибыль по МСФО во II квартале в 15,76 млрд руб. Это на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2025 г., следует из сообщения площадки.

Чистый процентный доход составил 11,9 млрд руб., комиссионные доходы составили 22,3 млрд руб. на фоне высокой активности клиентов и эмитентов, а также запуска новых продуктов и услуг. Совокупные операционные расходы выросли на 10,4% г/г за счет роста административных и общих расходов, а также комиссионных и прочих прямых расходов.

Скорректированная EBITDA увеличилась до 23,23 млрд руб. с 21,8 млрд руб. в прошлом году. Рентабельность по EBITDA – 67,3%.

Среди ключевых событий в апреле – июне 2026 г.: 123 корпоративных эмитента, из которых девять вышли на рынок впервые, разместили 308 выпусков облигаций на 3,3 трлн руб., на фондовом рынке стартовали торги 387 ценными бумагами, две компании, не относящиеся к сырьевому сектору (речь идет о B2B-RTS и Incab Holding) провели IPO на Мосбирже. Также площадка возобновила проведение Биржевого форума.

Мосбиржа получила наивысший кредитный рейтинг (ruAAA) со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

В I квартале 2026 г. Мосбиржа нарастила чистую прибыль по МСФО на 27,8% до 17,2 млрд руб. Тогда наиболее заметный рост продемонстрировали срочный рынок, где доходы увеличились на 66%, а также рынок облигаций с ростом на 21%.

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