Т-банк в январе – июле получил 107,3 млрд чистой прибыли по РСБУ
Т-банк за январь – июль 2026 г. получил 107,3 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, что в 4,2 раза больше год к году. Результаты за семь месяцев опубликованы материнской компанией «Т-технологии».
Кредитный портфель за июль вырос на 3,4% и на 31 июля составил 3,57 млрд руб. Кредиты бизнесу выросли на 8,9% за месяц, а физлицам – на 1,7%. Средства клиентов и активы на брокерских счетах выросли на месяц всего на 0,1%. Отдельно инвестиционный портфель клиентов вырос на 2,1% за июль и составил 2,30 млрд руб. с начала года.
Общий капитал Т-банка по РСБУ на конец июля 2026 г. составил 687 млрд руб. Кредитная организация с запасом выполняет требования ЦБ по достаточности капитала, заявили в отчете.
Выручка «Т-технологий» во II квартале по МСФО выросла на 27% год к году до 216,8 млрд руб. В первом полугодии выручка выросла на 26% до 414,2 млрд руб. Рентабельность капитала группы во II квартале составила 28,1%, при этом ROE ключевых операционных сегментов B2C и B2B достиг 34,4%. В первом полугодии ROE увеличился до 27,4%, ROE ключевых операционных сегментов B2C и B2B вырос до 33,8%.
Операционная чистая прибыль во II квартале выросла на 25% год к году до 52,1 млрд руб., а в первом полугодии – на 32% до 98,6 млрд руб.
23 августа «Ведомости» писали, что Т-банк запустил первый в России торгуемый фонд «Т-капитал обеспеченные активы», который работает как подписка на участие в выпусках секьюритизированных облигаций, обеспеченных кредитами, – т. е. фонд инвестирует в бумаги, выплаты по которым идут за счет денег от пула конкретных активов, а не от общего дохода всей компании-эмитента.