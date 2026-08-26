Т-банк в январе – июле получил 107,3 млрд чистой прибыли по РСБУ

Кредитный портфель за июль вырос на 3,4% и на 31 июля составил 3,57 млрд руб. Кредиты бизнесу выросли на 8,9% за месяц, а физлицам – на 1,7%. Средства клиентов и активы на брокерских счетах выросли на месяц всего на 0,1%. Отдельно инвестиционный портфель клиентов вырос на 2,1% за июль и составил 2,30 млрд руб. с начала года.