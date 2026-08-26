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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций растет после утреннего падения

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 26 августа индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,77% и составил 2100,89. Индекс РТС снизился на 0,77% и составил 783,56.

На открытие основной сессии рынок полностью отыграл вчерашний скачок индекса и затем начал умеренно расти. Консолидация вокруг отметки 2100 может продолжиться.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 18,01 млрд руб.

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