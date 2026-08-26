Российский рынок акций растет после утреннего падения
По состоянию на 12:00 мск 26 августа индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,77% и составил 2100,89. Индекс РТС снизился на 0,77% и составил 783,56.
На открытие основной сессии рынок полностью отыграл вчерашний скачок индекса и затем начал умеренно расти. Консолидация вокруг отметки 2100 может продолжиться.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Озон фармацевтика» – 43,37 руб. (+1,17%)
АФК «Система» – 7,24 руб. (+0,88%)
МТС – 183,20 руб. (+0,27%)
«Русагро» – 76,28 руб. (+0,08%)
«Ренессанс страхование» – 67,84 руб. (+0,06%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Общий объем торгов составил 18,01 млрд руб.