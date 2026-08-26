Прибыль «Русснефти» за полгода по МСФО выросла на 34,7%
Чистая прибыль «Русснефти» по МСФО за первые шесть месяцев 2026 г. составила 15,90 млрд руб., что на 34,7% больше результата за аналогичный период 2025 г. Финансовый отчет опубликован на сайте компании.
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 15,91 млрд руб. Выручка выросла на 0,7% – до 120,45 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась на 33,9% и достигла отметки в 47,01 млрд руб. Себестоимость снизилась на 13,1% – до 73,44 млрд руб.
У «Русснефти» в два раза выросли долгосрочные обязательства – до 148,46 млрд руб. Отдельно долгосрочные кредиты и займы увеличились в 2,7 раза – до 114,43 млрд руб.
«Русснефть» сократила чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза до 23,9 млрд руб. в 2025 г. В 2024 г. ПАО получило 54,35 млрд руб. чистой прибыли. Выручка снизилась на 27,3% до 218,24 млрд руб., себестоимость реализации – на 25,4% до 155,73 млрд руб.
Акционеры «Русснефти» на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2025 г. только на привилегированные акции. На это уже утверждены $70 млн ($0,71 на каждую бумагу).