Прибыль «Русснефти» за полгода по МСФО выросла на 34,7%

«Русснефть» сократила чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза до 23,9 млрд руб. в 2025 г. В 2024 г. ПАО получило 54,35 млрд руб. чистой прибыли. Выручка снизилась на 27,3% до 218,24 млрд руб., себестоимость реализации – на 25,4% до 155,73 млрд руб.