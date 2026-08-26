«Оил ресурс» допустил очередной техдефолт при выплате купона

В апреле Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, в котором попросила инициировать судебное разбирательство против аудиторской компании «Пром-инвест-аудит». Инвесторов насторожило, что «Оил Ресурс» указала в своей отчетности за 2025 г. сумму уставного капитала в 4 трлн руб., а аудитор «Пром-инвест-аудит» утвердил эту отчетность.