«Оил ресурс» допустил очередной техдефолт при выплате купона
ООО «Оил ресурс», принадлежащее группе «Кириллица», допустило технический дефолт при выплате 10-го купона облигаций серии 001Р-03. Об этом сообщается на ленте раскрытия корпоративной информации.
Эмитент должен был выплатить суммарно 89,53 млн руб. до 25 августа. Причиной указано отсутствие денежных средств на расчетном счете.
Еще один техдефолт «Оил ресурс» допустил 21 августа. Тогда компания должна была выплатить 67,8 млн руб. за 20-й купон облигаций серии 001Р-01.
Сама головная компания «Кириллица» допустила дефолт 25 августа по выплате дохода за 36-й купонный период и номинала облигаций серии БО-03. Эмитент должен был выплатить купонный доход в размере 4,07 млн руб., а также номинальную стоимость в 300 млн руб. до 22 августа.
В апреле Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, в котором попросила инициировать судебное разбирательство против аудиторской компании «Пром-инвест-аудит». Инвесторов насторожило, что «Оил Ресурс» указала в своей отчетности за 2025 г. сумму уставного капитала в 4 трлн руб., а аудитор «Пром-инвест-аудит» утвердил эту отчетность.