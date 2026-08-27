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Главная / Инвестиции /

Внебиржевой курс евро в моменте перешагнул отметку в 100 рублей

Наталья Захарова

Внебиржевой курс евро на рынке Forex в моменте перешагнул отметку в 100 руб. Доллар остановился на 85 руб.

По состоянию на 12:00 мск евро стоит 99,6 руб. Разница с ценой закрытия составила 1,35%. Максимальное значение за день – 100,03 руб. Доллар торгуется по 85,60 руб. (+1,46%). Максимум американской валюты за день – 85,81 руб.

Официальный курс евро от Банка России на 27 августа составил 98,29 руб., а доллара – 84,28 руб.

6 августа ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова рассказала «Ведомостям», что если цены на нефть по итогам августа снизятся, не исключено, что в сентябре Минфин РФ перейдет от покупок валюты к продажам либо значительно уменьшит объем приобретений, – тогда есть шанс, что ослабление рубля остановится. Но если ЦБ на фоне повышенной инфляции продолжит постепенно снижать ключевую ставку, для рубля это станет долгосрочным негативным фактором – и к концу года валюта может подешеветь. Пока Мильчакова прогнозирует, что до конца года доллар будет находиться в диапазоне 77–90 руб., евро – 90–102 руб., юань – 11,6–12,9 руб.

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