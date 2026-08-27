Внебиржевой курс евро в моменте перешагнул отметку в 100 рублей

6 августа ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова рассказала «Ведомостям», что если цены на нефть по итогам августа снизятся, не исключено, что в сентябре Минфин РФ перейдет от покупок валюты к продажам либо значительно уменьшит объем приобретений, – тогда есть шанс, что ослабление рубля остановится. Но если ЦБ на фоне повышенной инфляции продолжит постепенно снижать ключевую ставку, для рубля это станет долгосрочным негативным фактором – и к концу года валюта может подешеветь. Пока Мильчакова прогнозирует, что до конца года доллар будет находиться в диапазоне 77–90 руб., евро – 90–102 руб., юань – 11,6–12,9 руб.