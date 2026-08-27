Чистый убыток «Эталона» по МСФО за полгода снизился на 7%
Чистый убыток МКПАО «Эталон груп» по МСФО за первое полугодие составил 13,17 млрд руб., что на 6,9% меньше результата за аналогичный период годом ранее. Финансовый отчет компании опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.
Выручка снизилась на 9,6% год к году – до 54,44 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 3,5% – до 14,56 млрд руб. EBITDA составила 9,2 млрд руб. (+28% год к году). Показатель LTM EBITDA составил 23,3 млрд руб. (+8%).
Коммерческие, административные и управленческие расходы в первом полугодии сократились на 9%. Чистый корпоративный долг составил 72,7 млрд руб. против 83,9 млрд руб. на конец 2025 г. Соотношение чистого корпоративного долга к LTM EBITDA составил 3,1х.
Продажи во II квартале выросли на 14% в годовом выражении. Денежные поступления увеличились на 10% год к году и составили 23,7 млрд руб. В апреле – июне компания реализовала 118 000 кв. м стоимостью 23,2 млрд руб. При этом продажи без учета непрофильных активов снизились на 11% в натуральном и на 13% в стоимостном выражении.
«Эталон груп» – один из ведущих российских девелоперов, основанный в 1987 г. в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) как ЛенспецСМУ. Компания вышла на московский рынок в 2006 г. и с 2021 г. активно работает в регионах, включая Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и Казань. За это время «Эталон» ввела в эксплуатацию свыше 9,2 млн м² недвижимости. Специализируется на жилой недвижимости комфорт-, бизнес- и премиум-класса, офисных объектах, реставрации культурного наследия и инфраструктурных проектах.