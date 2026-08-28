Чистая прибыль «Мать и дитя» за январь – июнь составила 5,3 млрд рублей

Выручка «Мать и дитя» за январь – июнь 2026 г. увеличилась на 28,8% и составила 24,8 млрд руб. В первом полугодии 2025 г. данный показатель составил 19,3 млрд руб. EBITDA компании за первые полгода 2026 г. увеличилась на 20,0% и составила 7,0 млрд руб. против 5,8 млрд за аналогичный период 2025 г.