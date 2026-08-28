Чистая прибыль «Мать и дитя» за январь – июнь составила 5,3 млрд рублей
Чистая прибыль группы «МД Медикал груп» (управляет сетью клиник «Мать и дитя») по МСФО за первое полугодие 2026 г. увеличилась на 5,1% и составила 5,3 млрд руб. против 5,1 млрд руб. за аналогичный период 2025 г., следует из финансовой отчетности компании.
Выручка «Мать и дитя» за январь – июнь 2026 г. увеличилась на 28,8% и составила 24,8 млрд руб. В первом полугодии 2025 г. данный показатель составил 19,3 млрд руб. EBITDA компании за первые полгода 2026 г. увеличилась на 20,0% и составила 7,0 млрд руб. против 5,8 млрд за аналогичный период 2025 г.
Операционная деятельность в январе – июне составила 5,5 млрд руб. против 4,7 млрд руб. в январе – июне 2025 г. (+18,1%). Денежный приток от операционной деятельности клиники увеличился на 16,7% до 7,06 млрд руб.
По итогам II квартала 2026 г. выручка «Мать и дитя» увеличилась на 25,9% г/г и составила 12,97 млрд руб. Показатели объяснили высокой динамикой амбулаторного и стационарного направлений, увеличением числа родов в госпиталях компании и присоединением сети медцентров «Эксперт».