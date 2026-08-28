«Совкомфлот» по итогам полугодия вышел на чистую прибыль после убытков

Скорректированная чистая прибыль выросла в 14 раз и составила $266 млн (22,52 млрд руб.). Выручка увеличилась на 66% до $1,03 млрд (87,86 трлн руб.), а выручка на основе тайм-чартерного эквивалента – на 61% до $809 млн (69,09 млрд руб.). Показатель EBITDA вырос на 108% и составил $547 млн (46,71 млрд руб.). Рентабельность показателя EBITDA составила 68% против 53% в первом полугодии 2025 г.