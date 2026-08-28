Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP84,2-1,05%CNY Бирж.12,736-0,61%IMOEX2 084,05-0,45%RTSI763,8-0,45%RGBI113,41+0,06%RGBITR769,22+0,09%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Совкомфлот» по итогам полугодия вышел на чистую прибыль после убытков

Наталья Захарова

Чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» по итогам шести месяцев 2026 г. по МСФО составила $284 млн (24,25 млрд руб.) после убытка в $435 млн (37,15 млрд руб.), полученного в первом полугодии 2025 г. Финансовые результаты опубликованы на сайте компании.

Скорректированная чистая прибыль выросла в 14 раз и составила $266 млн (22,52 млрд руб.). Выручка увеличилась на 66% до $1,03 млрд (87,86 трлн руб.), а выручка на основе тайм-чартерного эквивалента – на 61% до $809 млн (69,09 млрд руб.). Показатель EBITDA вырос на 108% и составил $547 млн (46,71 млрд руб.). Рентабельность показателя EBITDA составила 68% против 53% в первом полугодии 2025 г.

Чистый долг «Совкомфлота» на 30 июня составил $678 млн (57,9 млрд руб.), что больше на 89% год к году. Акционерный капитал вырос на 6% до $2 млрд (170 млрд руб.).

В компании подтвердили, что планируют выплатить годовые дивиденды на уровне не менее 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях.

26 июня акционеры ПАО «Совкомфлот» в ходе годового собрания одобрили выплату дивидендов за 2025 г. в размере 4,87 руб. на акцию. На выплату дивидендов «Совкомфлот» направит 11,57 млрд руб. из части нераспределенной прибыли прошлых лет.

ПАО «Совкомфлот» – это крупнейшая судоходная компания России и один из мировых лидеров в сфере морской транспортировки энергоносителей (нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа), а также обслуживания морской добычи нефти и газа.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь