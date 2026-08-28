«Совкомфлот» по итогам полугодия вышел на чистую прибыль после убытков
Чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» по итогам шести месяцев 2026 г. по МСФО составила $284 млн (24,25 млрд руб.) после убытка в $435 млн (37,15 млрд руб.), полученного в первом полугодии 2025 г. Финансовые результаты опубликованы на сайте компании.
Скорректированная чистая прибыль выросла в 14 раз и составила $266 млн (22,52 млрд руб.). Выручка увеличилась на 66% до $1,03 млрд (87,86 трлн руб.), а выручка на основе тайм-чартерного эквивалента – на 61% до $809 млн (69,09 млрд руб.). Показатель EBITDA вырос на 108% и составил $547 млн (46,71 млрд руб.). Рентабельность показателя EBITDA составила 68% против 53% в первом полугодии 2025 г.
Чистый долг «Совкомфлота» на 30 июня составил $678 млн (57,9 млрд руб.), что больше на 89% год к году. Акционерный капитал вырос на 6% до $2 млрд (170 млрд руб.).
В компании подтвердили, что планируют выплатить годовые дивиденды на уровне не менее 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях.
26 июня акционеры ПАО «Совкомфлот» в ходе годового собрания одобрили выплату дивидендов за 2025 г. в размере 4,87 руб. на акцию. На выплату дивидендов «Совкомфлот» направит 11,57 млрд руб. из части нераспределенной прибыли прошлых лет.
ПАО «Совкомфлот» – это крупнейшая судоходная компания России и один из мировых лидеров в сфере морской транспортировки энергоносителей (нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа), а также обслуживания морской добычи нефти и газа.