Чистая прибыль ЮГК за полугодие по МСФО выросла в 2,1 раза
Чистая прибыль ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) по итогам первых шести месяцев по МСФО составила 15,38 млрд руб., что в 2,1 раза больше результата год к году. Отчет опубликован на сайте компании.
Выручка выросла на 90% и составила 84,12 млрд руб. на фоне положительной динамики цен на золото и росте производства на 30%. Показатель EBITDA вырос на 147%, до 38,1 млрд руб., а рентабельность по EBITDA - 45,3% (+10,5 п. п.).
Чистый долг снизился на 17%, до 69,2 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,06х с 1,97х, посчитанных на 31 декабря.
17 июля стало известно, что «БТС – мост холдинг» получил право распоряжаться 149,8 млрд голосующими акциями ЮГК. Это соответствует доле в размере 67,25% уставного капитала общества.
Пакет акций ЮГК был выставлен на торги за 140,4 млрд руб. Совокупная стоимость активов, ранее принадлежавших предпринимателю Константину Струкову и связанным с ним лицам, составляла 162 млрд руб.