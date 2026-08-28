Чистая прибыль ЮГК за полугодие по МСФО выросла в 2,1 раза

Выручка выросла на 90% и составила 84,12 млрд руб. на фоне положительной динамики цен на золото и росте производства на 30%. Показатель EBITDA вырос на 147%, до 38,1 млрд руб., а рентабельность по EBITDA - 45,3% (+10,5 п. п.).