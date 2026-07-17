«БТС – мост холдинг» стал владельцем 67,25% «Южуралзолота»
Акционерное общество «БТС – мост холдинг», принадлежащее бизнесмену Руслану Байсарову, стало владельцем контрольного пакета акций ПАО «Южуралзолото» (ЮГК). Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
«БТС – мост холдинг» получил право распоряжаться 149 816 388 208 голосующими акциями ЮГК. Это соответствует доле в размере 67,2489% уставного капитала общества.
Пакет акций ЮГК был выставлен на торги за 140,4 млрд руб. Совокупная стоимость активов, ранее принадлежавших предпринимателю Константину Струкову и связанным с ним лицам, составляла 162 млрд руб. 6 июля «БТС – мост холдинг» оплатила Росимуществу полную стоимость акций контрольного пакета ЮГК и долей связанных компаний, которые были куплены на аукционе стоимостью в 93,2 млрд руб. 7 июля в ЮГК сообщили «Ведомостям», что компания сменила название на «БТС-золото», новым главой назначен Олег Ширяев.
22 июня «Ведомости» писали, что «БТС-мост» делает ставку на инвестиции в горнодобывающую отрасль и доступ к ценным сырьевым активам – золоту, серебру, меди, литию, платиноидам и редкоземельным металлам.