«БТС – мост холдинг» стал владельцем 67,25% «Южуралзолота»

Пакет акций ЮГК был выставлен на торги за 140,4 млрд руб. Совокупная стоимость активов, ранее принадлежавших предпринимателю Константину Струкову и связанным с ним лицам, составляла 162 млрд руб. 6 июля «БТС – мост холдинг» оплатила Росимуществу полную стоимость акций контрольного пакета ЮГК и долей связанных компаний, которые были куплены на аукционе стоимостью в 93,2 млрд руб. 7 июля в ЮГК сообщили «Ведомостям», что компания сменила название на «БТС-золото», новым главой назначен Олег Ширяев.