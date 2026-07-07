«Южуралзолото» сменило название и гендиректора

19 июня «БТС-Мост холдинг» Руслана Байсарова стала победителем аукциона по продаже принадлежащих государству 67,2% акций «Южуралзолота» и аффилированных предприятий. Стоимость покупки активов по итогам торгов составила 93,2 млрд руб. 22 июня «Ведомости» писали, что «БТС-Мост» делает ставку на инвестиции в горнодобывающую отрасль и доступ к ценным сырьевым активам – золоту, серебру, меди, литию, платиноидам и редкоземельным металлам. В тот же день цена акций «Южуралзолота» на Мосбирже снизилась более чем на 5% после итогов аукциона.