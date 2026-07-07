Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,195+0,11%BLNG6,5-1,96%UTAR7,95-1,24%IMOEX2 134,67-2,71%RTSI862,47-2,71%RGBI111,09-0,72%RGBITR741,31-0,68%
Главная / Бизнес /

«Южуралзолото» сменило название и гендиректора

Ведомости

ПАО «Южуралзолото» (ЮГК) сменило название на «БТС-Золото». Новым главой объединенной компании назначен Олег Ширяев, имеющий более чем 20-летний опыт управления международными промышленными группами, сообщили «Ведомостям» в компании.

«БТС-Золото» ведет добычу в Уральском хабе (Челябинская область) и Сибирском хабе (Красноярский край, Хакасия). Переработка руды ведется на собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы компании составляют 46 млн унций золотого эквивалента.

19 июня «БТС-Мост холдинг» Руслана Байсарова стала победителем аукциона по продаже принадлежащих государству 67,2% акций «Южуралзолота» и аффилированных предприятий. Стоимость покупки активов по итогам торгов составила 93,2 млрд руб. 22 июня «Ведомости» писали, что «БТС-Мост» делает ставку на инвестиции в горнодобывающую отрасль и доступ к ценным сырьевым активам – золоту, серебру, меди, литию, платиноидам и редкоземельным металлам. В тот же день цена акций «Южуралзолота» на Мосбирже снизилась более чем на 5% после итогов аукциона.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь