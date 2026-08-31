Цена нефти Brent превысила отметку в $91 за баррель

30 августа журналист Axios Барак Равид рассказал, что американские военные ударили по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак в Ормузском проливе. По данным США, силы КСИР готовились запустить с этих установок ракеты с морскими минами в направлении Ормузского пролива. Это первые удары США по Ирану за несколько недель.