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Главная / Инвестиции /

Цена нефти Brent превысила отметку в $91 за баррель

Наталья Захарова

Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожала выше $91 за барр. Нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже стоит больше $86 за барр. Подорожание нефти происходит на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

По состоянию на 12:50 мск ноябрьские фьючерсы Brent торгуются по $91,1 за барр. Рост с ценой закрытия предыдущего дня составил 3,4%. Октябрьские контракты на WTI подорожали на 3,75% – до $86,55 за барр.

30 августа журналист Axios Барак Равид рассказал, что американские военные ударили по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак в Ормузском проливе. По данным США, силы КСИР готовились запустить с этих установок ракеты с морскими минами в направлении Ормузского пролива. Это первые удары США по Ирану за несколько недель.

31 августа Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что в ответ на атаку на остров Ларак иранские силы ударили по базам США в Иордании. Были атакованы военные базы короля Хусейна и «Аль-Азрак».

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