Brent в моменте подорожала до $92,72 за баррель

30 августа американские военные нанесли удары по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак в Ормузском проливе. По данным американской стороны, силы КСИР готовились запустить с этих установок ракеты с морскими минами в сторону Ормузского пролива. Это первые удары США по Ирану за несколько недель. В ответ Тегеран атаковал американские базы в Иордании. КСИР ударил по военным базам короля Хусейна и «Аль-Азрак». Атака была направлена на «техническую и ремонтную инфраструктуру, а также на места дислокации истребителей противника»