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Brent в моменте подорожала до $92,72 за баррель

Наталья Захарова

Нефть марки Brent в моменте подорожала до $92,72 за баррель, WTI – до $88,53 за баррель.

По состоянию на 18:48 мск ноябрьский фьючерс на Brent на ICE Futures торгуется по $92,57 за барр. Разница с ценой закрытия составила 3,3%.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 3% – до $88,29 за барр.

Reuters объясняет рост цен на нефть тем, что возобновление боевых действий между США и Ираном вновь вызвало опасения по поводу перебоев в поставках энергоносителей с Ближнего Востока.

30 августа американские военные нанесли удары по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак в Ормузском проливе. По данным американской стороны, силы КСИР готовились запустить с этих установок ракеты с морскими минами в сторону Ормузского пролива. Это первые удары США по Ирану за несколько недель. В ответ Тегеран атаковал американские базы в Иордании. КСИР ударил по военным базам короля Хусейна и «Аль-Азрак». Атака была направлена на «техническую и ремонтную инфраструктуру, а также на места дислокации истребителей противника»

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