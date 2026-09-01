Brent в моменте подорожала до $92,72 за баррель
Нефть марки Brent в моменте подорожала до $92,72 за баррель, WTI – до $88,53 за баррель.
По состоянию на 18:48 мск ноябрьский фьючерс на Brent на ICE Futures торгуется по $92,57 за барр. Разница с ценой закрытия составила 3,3%.
Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 3% – до $88,29 за барр.
Reuters объясняет рост цен на нефть тем, что возобновление боевых действий между США и Ираном вновь вызвало опасения по поводу перебоев в поставках энергоносителей с Ближнего Востока.
30 августа американские военные нанесли удары по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак в Ормузском проливе. По данным американской стороны, силы КСИР готовились запустить с этих установок ракеты с морскими минами в сторону Ормузского пролива. Это первые удары США по Ирану за несколько недель. В ответ Тегеран атаковал американские базы в Иордании. КСИР ударил по военным базам короля Хусейна и «Аль-Азрак». Атака была направлена на «техническую и ремонтную инфраструктуру, а также на места дислокации истребителей противника»