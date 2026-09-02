«Сбер» не видит перспектив для IPO компаний своей экосистемы
«Наша экосистема продолжает развиваться, но сейчас мы делаем все больший акцент на партнерствах. Мы понимаем, что для интеграции бизнеса в пакет предложений клиентам необязательно владеть им», – рассказал он.
По словам Скворцова, сейчас банку выгоднее работать с партнерами на взаимовыгодных условиях, а клиенту – иметь возможность выбирать между разными предложениями. Российский рынок, по его мнению, сейчас подавлен и перспективному бизнесу будет сложно получить справедливую оценку.
Чистая прибыль «Сбера» по МСФО достигла 1,019 трлн руб. по итогам шести месяцев 2026 г. Показатель вырос на 18,64%. Чистые процентные доходы банка достигли 2,051 трлн руб., что на 22,51% больше, чем в первом полугодии 2025 г. Выручка по страховой деятельности компании также показала рост на 12,96%. Показатель увеличился до 138,6 млрд руб. Операционные расходы при этом выросли до 1,988 трлн руб. против 1,671 трлн руб. годом ранее.
31 августа Скворцов рассказал, что в прошлом году экономический рост был выше, инфляция устойчиво замедлялась, а ключевая ставка снижалась на каждом заседании. В 2026 г. таких условий компании не наблюдают, заключил он. О намерениях в отношении дивидендов «Сбер» расскажет на Дне инвестора в ноябре.