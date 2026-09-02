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Главная / Инвестиции /

«Сбер» не видит перспектив для IPO компаний своей экосистемы

Наталья Захарова

«Сбер» не видит перспектив для первичного размещения компаний своей экосистемы. Об этом ТАСС сообщил зампред правления банка, финансовый директор Тарас Скворцов на полях ВЭФ-2026.

«Наша экосистема продолжает развиваться, но сейчас мы делаем все больший акцент на партнерствах. Мы понимаем, что для интеграции бизнеса в пакет предложений клиентам необязательно владеть им», – рассказал он.

По словам Скворцова, сейчас банку выгоднее работать с партнерами на взаимовыгодных условиях, а клиенту – иметь возможность выбирать между разными предложениями. Российский рынок, по его мнению, сейчас подавлен и перспективному бизнесу будет сложно получить справедливую оценку.

Чистая прибыль «Сбера» по МСФО достигла 1,019 трлн руб. по итогам шести месяцев 2026 г. Показатель вырос на 18,64%. Чистые процентные доходы банка достигли 2,051 трлн руб., что на 22,51% больше, чем в первом полугодии 2025 г. Выручка по страховой деятельности компании также показала рост на 12,96%. Показатель увеличился до 138,6 млрд руб. Операционные расходы при этом выросли до 1,988 трлн руб. против 1,671 трлн руб. годом ранее.

31 августа Скворцов рассказал, что в прошлом году экономический рост был выше, инфляция устойчиво замедлялась, а ключевая ставка снижалась на каждом заседании. В 2026 г. таких условий компании не наблюдают, заключил он. О намерениях в отношении дивидендов «Сбер» расскажет на Дне инвестора в ноябре.

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