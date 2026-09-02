Моисеев: экспортные пошлины не повредят финансовому положению «Алросы»
Введение экспортных пошлин на алмазы не окажет негативного влияния на финансовое положение «Алросы», сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах ВЭФ-2026.
«Считаем, что это приведет к росту спроса на камни и некоторой стабилизации роста цен», – сказал он (цитата по ТАСС).
Моисеев отметил признаки оздоровления на мировом алмазном рынке. Он напомнил, что «Алроса» владеет крупнейшим в России алмазоограночным предприятием, смоленским заводом «Кристалл», из-за чего негативного влияния на развитие отрасли не произойдет.
С 1 марта 2027 г. начнет действовать экспортная пошлина в размере 8% от таможенной стоимости необработанных и частично обработанных алмазов массой от 0,45 карата до 10,8 карата и алмазов специальных размеров – массой более 10,8 карата. Новая ставка изначально должна была начать действие с 1 сентября 2026 г., но правительство изменило сроки.
18 мая «Ведомости» писали, что Минфин России прогнозирует существенный дефицит алмазов на мировом рынке к 2030 г., который будет вызван сокращением добычи драгоценных камней. В ближайшие годы завершатся сроки эксплуатации большого количества месторождений в Африке и России, в результате объем добычи алмазов в мире к 2030 г. снизится с текущих 80–100 млн до 20–30 млн каратов.