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Кабмин отложил введение экспортной пошлины на алмазы на март 2027 года

Ведомости

Правительство России перенесло срок начала действия экспортной пошлины на алмазы на 1 марта 2027 г. Изменение содержится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Поправки внесли в постановление №733 от 12 июня 2026 г., которое корректировало постановление кабмина от 27 ноября 2021 г. №2068.

19 июня стало известно, что правительство ввело пошлину в размере 8% от таможенной стоимости необработанных и частично обработанных алмазов массой от 0,45 карата до 10,8 карата и алмазов специальных размеров – массой более 10,8 карата. Новая ставка изначально должна была начать действие с 1 сентября 2026 г.

29 января замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство предложило ввести экспортные пошлины на алмазы в рамках поддержки российской гранильной отрасли. Он объяснил, что в России практически не потребляются российские бриллианты. Массовый рынок полностью закрыт импортом, и министерство хочет изменить ситуацию.

В мае «Ведомости» писали, что Минфин России прогнозирует существенный дефицит алмазов на мировом рынке к 2030 г., который будет вызван сокращением добычи драгоценных камней. В ближайшие годы завершатся сроки эксплуатации большого количества месторождений в Африке и России, в результате объем добычи алмазов в мире к 2030 г. снизится с текущих 80–100 млн до 20–30 млн каратов.

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