Индекс Мосбиржи растет на 3% на фоне сообщения об энергетическом перемирии

14 сентября президент США Дональд Трамп объявил, что Россия и Украина договорились не наносить удары по энергообъектам. Трамп пояснил, что рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинским конфликтом, а не Ираном. Заявление президента США прозвучало на фоне роста цен на топливо, в том числе на дизель, на внутреннем рынке Штатов. По оценкам СМИ, рост стоимости может негативно отразиться на позициях Республиканской партии в ходе грядущих выборов в конгресс.