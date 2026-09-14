Индекс Мосбиржи растет на 3% на фоне сообщения об энергетическом перемирии
Индекс Мосбиржи (IMOEX) достигал 2382,37 пунктов вечером 14 сентября на фоне договоренности об энергетическом перемирии в российско-украинском конфликте. Это следует из информации на сайте площадки.
Российские акции, таким образом, росли на 3,26% в 18:24 мск.
Лидерами роста на 18:52 мск были ПАО «Роснефть» (+7,52%), Ozon (+7,05%), ПАО «Газпром» (+5,7%), «Новатэк» (4,9%), «Лукойл» (4,71%). Лидеры снижения – «Полюс» (-0,82%), «Мосэнерго» (-0,43%), «Южуралзолото» (-0,12%).
14 сентября президент США Дональд Трамп объявил, что Россия и Украина договорились не наносить удары по энергообъектам. Трамп пояснил, что рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинским конфликтом, а не Ираном. Заявление президента США прозвучало на фоне роста цен на топливо, в том числе на дизель, на внутреннем рынке Штатов. По оценкам СМИ, рост стоимости может негативно отразиться на позициях Республиканской партии в ходе грядущих выборов в конгресс.