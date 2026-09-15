Индекс гособлигаций достиг уровня в 112 пунктов

11 сентября Банк России объявил о решении сохранить ключевую ставку на 14% годовых. После этого, как писали «Ведомости» со ссылкой на источники, кредитные организации заявили, что тоже не планируют пересматривать ставки по депозитам и кредитам. Заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов сказал, что доходность по депозитам все еще остается выгодной – 13% в среднем по рынку, а конкуренция между банками за пассивы сохраняется, что позволяет найти более выгодные предложения.