Индекс гособлигаций достиг уровня в 112 пунктов
Индекс государственных облигаций Мосбиржи (RGBI) достиг отметки в 112,98 п., свидетельствуют данные торговой площадки.
К закрытию основной сессии индикатор рынка российского госдолга снизился на 0,12%. Объем торгов составляет 29,11 млрд руб.
С начала месяца индекс гособлигаций снизился на 0,8%, а с начала года – на 4,32%.
Ранее Минфин сообщал, что 16 сентября проведет аукцион по размещению ОФЗ выпусков 26252RMFS и 26238RMFS с датами погашения 12 октября 2033 г. и 15 мая 2041 г. соответственно.
9 сентября Минфин также провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпусков 26218RMFS и 26230RMFS в объеме остатков, доступных для размещения. У выпуска 26218RMFS дата погашения указана 17 сентября 2031 г., а у 26230RMFS – 16 марта 2039 г.
11 сентября Банк России объявил о решении сохранить ключевую ставку на 14% годовых. После этого, как писали «Ведомости» со ссылкой на источники, кредитные организации заявили, что тоже не планируют пересматривать ставки по депозитам и кредитам. Заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов сказал, что доходность по депозитам все еще остается выгодной – 13% в среднем по рынку, а конкуренция между банками за пассивы сохраняется, что позволяет найти более выгодные предложения.