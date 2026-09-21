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Моисеев: продажа госпакета «Аэрофлота» произойдет в 2026 или в 2027 году

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин РФ допускает продажу пакета акций «Аэрофлота», принадлежащего государству, как в 2026, так и в 2027 г. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Допускаю оба варианта. Вопрос в рыночной конъюнктуре», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

9 июня Минфин анонсировал вторичное публичное размещение (SPO) акций «Аэрофлота» на бирже осенью 2026 г. Он подчеркнул, что даже после продажи части пакета у РФ останется контрольный голосующий пакет – сейчас государству принадлежит 73,8% акций компании.

29 июня первый заместитель гендиректора компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин сообщил, что продажа госпакета акций «Аэрофлота» пройдет без допэмиссии. По словам Чиханчина, это должна быть рыночная сделка с привлечением инвестфондов, банков и физлиц. Обсуждение деталей он предложил отложить на период приближения к сделке.

22 мая Росимущество сообщило о начале проведения отбора юридического лица для организации продажи 23,76% акций ПАО «Аэрофлот» от имени РФ. 

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