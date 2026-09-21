Моисеев: продажа госпакета «Аэрофлота» произойдет в 2026 или в 2027 году

29 июня первый заместитель гендиректора компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин сообщил, что продажа госпакета акций «Аэрофлота» пройдет без допэмиссии. По словам Чиханчина, это должна быть рыночная сделка с привлечением инвестфондов, банков и физлиц. Обсуждение деталей он предложил отложить на период приближения к сделке.