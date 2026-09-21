Акционеры «Озон фармацевтики» одобрили дивиденды за полгода
Акционеры ПАО «Озон фармацевтика» на общем собрании одобрили решение выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 0,42 руб. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
На выплаты решено направить 572,17 млн руб. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет 29 сентября.
Чистая прибыль «Озон фармацевтики» за первое полугодие по МСФО составила 3,2 млрд руб., что на 90% больше год к году. Выручка увеличилась на 12% до 14,8 млрд руб. При этом сохранены опережающие темпы роста продаж конечным потребителям, отметили в компании. Скорректированная EBITDA выросла на 33% год к году – до 5,8 млрд руб., а рентабельность – до 39%.
«Озон фармацевтика» за первое полугодие нарастила розничные продажи на 14% в денежном эквиваленте по отраслевому отчету год к году при росте рынка на 12%. Розничные продажи на рынке лекарств выросли с 890 млрд до 995 млрд руб. Рынок в упаковках за первое полугодие снизился на 2% – с 2,53 млрд до 2,48 млрд уп. Розничные продажи стали ниже на 3% – с 2,22 млрд до 2,15 млрд уп. При этом в штуках (минимальных единицах потребления) аптечный рынок вырос на 0,4% – устойчивый тренд на «укрупнение» пачек. «Озон фармацевтика» также сократила розничные продажи за отчетный период на 3%.
31 августа компания получила гослицензию для четвертой производственной площадки «Озон медика». «Озон медика» построен на средства инвесторов, привлеченных в ходе IPO и SPO. Общий объем инвестиций оценивается в 6 млрд руб. Старт выпуска продукции в коммерческих целях намечен на 2027 г.