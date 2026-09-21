Акционеры «Озон фармацевтики» одобрили дивиденды за полгода

«Озон фармацевтика» за первое полугодие нарастила розничные продажи на 14% в денежном эквиваленте по отраслевому отчету год к году при росте рынка на 12%. Розничные продажи на рынке лекарств выросли с 890 млрд до 995 млрд руб. Рынок в упаковках за первое полугодие снизился на 2% – с 2,53 млрд до 2,48 млрд уп. Розничные продажи стали ниже на 3% – с 2,22 млрд до 2,15 млрд уп. При этом в штуках (минимальных единицах потребления) аптечный рынок вырос на 0,4% – устойчивый тренд на «укрупнение» пачек. «Озон фармацевтика» также сократила розничные продажи за отчетный период на 3%.