СД «Акрона» рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 год

В первом полугодии 2026 г. «Акрон» снизил чистую прибыль по МСФО на 13,6% до 26,1 млрд руб. Выручка компании снизилась за отчетный период на 9% до 112,86 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 9% до 47,7 млрд руб. Уровень рентабельности по EBITDA сохранился на 42%. Объем продаж основной продукции составил 3,926 млн т (-18% относительно 2025 г.). Объем производства основной продукции снизился на 14% до 3,96 млн т.