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СД «Акрона» рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 год

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров ПАО «Акрон» рекомендовал выплатить дивиденды из части нераспределенной прибыли в размере 146 руб. на акцию за 2021 г. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначили на 2 ноября.

В первом полугодии 2026 г. «Акрон» снизил чистую прибыль по МСФО на 13,6% до 26,1 млрд руб. Выручка компании снизилась за отчетный период на 9% до 112,86 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 9% до 47,7 млрд руб. Уровень рентабельности по EBITDA сохранился на 42%. Объем продаж основной продукции составил 3,926 млн т (-18% относительно 2025 г.). Объем производства основной продукции снизился на 14% до 3,96 млн т.

По РСБУ выручка «Акрона» увеличилась до 92,1 млрд руб. за первое полугодие, отчиталась группа в июле. Чистая прибыль снизилась на 1,9% и достигла 20,4 млрд руб. 3 июля акционеры «Акрона» одобрили решение не платить дивиденды по итогам 2025 г.

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