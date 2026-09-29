Греф: привлечение средств НПФ помогло бы решить проблему венчурного рынка

Глава Сбербанка отметил, что поручение президента по этому вопросу уже существует. В качестве примера он привел США, где, по его словам, аналогичное решение было принято в конце 1970-х гг., после чего за три года объем рынка венчурных инвестиций вырос более чем в 15 раз. «Если бы в ближайшее время появилось такое решение, конечно, я думаю, это было бы большим толчком к развитию стартапов», – сказал Греф.