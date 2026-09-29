Греф: привлечение средств НПФ помогло бы решить проблему венчурного рынка
Негосударственным пенсионным фондам (НПФ) следует разрешить направлять часть капитала в венчурные проекты, заявил президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Московского стартап-саммита.
«Сегодня самая большая проблема на этом рынке – это нехватка капитала», – сказал Греф (цитата по «Интерфаксу»). По его мнению, привлечение средств институциональных инвесторов могло бы дать дополнительный импульс развитию стартапов.
Глава Сбербанка отметил, что поручение президента по этому вопросу уже существует. В качестве примера он привел США, где, по его словам, аналогичное решение было принято в конце 1970-х гг., после чего за три года объем рынка венчурных инвестиций вырос более чем в 15 раз. «Если бы в ближайшее время появилось такое решение, конечно, я думаю, это было бы большим толчком к развитию стартапов», – сказал Греф.
Объем российского венчурного рынка по итогам первого полугодия 2026 г. оценили в $29,3 млн, что на 62% меньше показателя аналогичного периода 2025 г. Количество сделок сократилось на 35%, до 35, а медианный размер одной инвестиции уменьшился почти втрое – до $210 000.
4 июня НАУФОР предложила смягчить требования к инвестиционным стратегиям НПФ. Сейчас фонды могут направлять в акции до 40% пенсионных резервов, но в I квартале 2026 г. фактическая доля таких вложений составляла 8,4%. 27 апреля частные фонды впервые обошли бизнес-ангелов по объему венчурных инвестиций через Московский венчурный фонд: их вложения по итогам 2025 г. выросли в 1,8 раза, до 8,7 млрд руб.