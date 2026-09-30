Совет директоров «МД медикал груп» рекомендовал дивиденды за полугодие
Совет директоров МКПАО «МД медикал груп» (управляет сетью клиник «Мать и дитя») рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 38 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на ленте раскрытия корпоративной информации.
На совете предложили установить 19 октября датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По итогам 2025 г. акционеры получили 47 руб. на обыкновенную акцию. За первые шесть месяцев прошлого года было выплачено по 42 руб.
Чистая прибыль группы по МСФО за первое полугодие 2026 г. увеличилась на 5,1% и составила 5,3 млрд руб. против 5,1 млрд руб. за аналогичный период 2025 г. Выручка «Мать и дитя» за январь – июнь 2026 г. увеличилась на 28,8% и составила 24,8 млрд руб. EBITDA компании за первые полгода 2026 г. увеличилась на 20,0% и составила 7,0 млрд руб. против 5,8 млрд за аналогичный период 2025 г.
Общая выручка «МД медикал груп» за 2025 г. выросла на 31,2% по сравнению с предыдущим годом и достигла 43,5 млрд руб. Сопоставимая выручка стала больше на 15,6% до 38,3 млрд руб. Общий объем капитальных затрат за год составил 4,3 млрд руб. Количество амбулаторных посещений возросло на 76,2% и достигло 4,3 млн.