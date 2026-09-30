Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ несостоявшимся

Дата погашения серии указана 10 апреля 2030 г. Выпуск должен был быть размещен в объеме доступных остатков. Минфин сообщал, что объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса и размера запрашиваемой премии к сложившимся на рынке уровням доходности.