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Главная / Инвестиции /

Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ несостоявшимся

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26228 признан несостоявшимся. Об этом сообщило Министерство финансов России.

Причиной названо отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.

Дата погашения серии указана 10 апреля 2030 г. Выпуск должен был быть размещен в объеме доступных остатков. Минфин сообщал, что объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса и размера запрашиваемой премии к сложившимся на рынке уровням доходности.

23 сентября Минфин России разместил на безлимитном аукционе ОФЗ-ПД серии 26253 на 15,268 млрд руб. по номиналу. Срок погашения выпуска приходится на октябрь 2038 г.

Предыдущие аукционы Минфин провел 16 сентября. Тогда были размещены ОФЗ-ПД выпусков 26238 в объеме 22,83 млрд руб., а также 26252 в объеме 116,74 млрд руб. Их средневзвешенные доходности составили 16% и 16,3% годовых.

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