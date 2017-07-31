Ляшко потребовал отозвать посла США с Украины

Депутат Рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что украинский МИД должен потребовать отзыва американского посла Мари Йованович из страны после заявления посольства США о том, что некоторые кандидаты в Верховный суд Украины вызывают сомнение, передает ТАСС.

«Посол США в Киеве Йованович - как слон в посудной лавке! Наш МИД должен требовать ее отзыва, тем более что, по моей информации, у нее нет никакой поддержки в Вашингтоне», - заявил Ляшко, опубликовав на странице в Facebook копии сообщений посольства США на Украине относительно кандидатов в Верховный суд.

«Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения. Высший совет правосудия должен отдельно рассмотреть каждую кандидатуру», - говорится в сообщении посольства США в Twitter. По мнению Ляшко, США «беспардонно лезут во внутренние дела суверенного государства». «Так унизительно указывают только сырьевым колониям», - отметил он.

Неделей ранее Высшая квалификационная комиссия судей Украины опубликовала имена победителей конкурса на должность судей нового Верховного суда. Всего в перечень включены 120 человек.