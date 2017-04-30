Порошенко лишил гражданства депутата, предлагавшего сдавать Крым в аренду

Президент Украины Петр Порошенко лишил украинского гражданства депутата Верховной рады от Радикальной партии Андрея Артеменко. Об этом сообщил глава фракции Олег Ляшко. Причиной послужило то, что Артеменко получил канадское гражданство.

«Да, мы этого добились! Президент Украины подписал указ о прекращении украинского гражданства народного депутата Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 г. гражданства Канады», — написал Ляшко в Facebook.

По его словам, это первый случай, когда государственный чиновник ответил за нарушение конституции Украины, которая разрешает иметь только украинское гражданство. Теперь фракция будет добиваться прекращения депутатских полномочий Артеменко.

В феврале газета New York Times сообщала, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования украинского конфликта. Он предлагал провести референдум о передаче Крыма в аренду на срок от 50 до 100 лет.