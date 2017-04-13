В Манеже показывают фотографии молодых

В этом году фестиваль «Мода и стиль в фотографии» проходит в десятый раз, и жанровый кризис, в котором он находится, не удается скрыть. По-прежнему открываются выставки, только в Манеже их 11, но про моду среди них пока нет ни одной. Ну а под «стиль» можно подверстать все, что угодно. Фестиваль, возникший 20 лет назад (он проходит раз в два года) в тучные времена торжества консюмеризма и глянца, постепенно превратился почти в клона фотобиеннале, которую проводит тот же Московский дом фотографии, оказавшийся «Мультимедиа арт музеем».

Директор музея и основатель фестивалей Ольга Свиблова не отрицает жанрового кризиса, «потому что никакой моды сейчас нет», но и не видит в этом проблемы. Важно, считает она, поймать «ветер времени» (тема фестиваля), еще она находит связь нашего времени с 80-ми – эпохой застоя и молодых бунтарей.

Так что авторы в Манеже – сплошь молодежь. Прежде всего это участники некоммерческого французского фестиваля Circulation(s), организованного 10 лет назад для поддержки молодых фотографов. В Манеже показаны работы почти 30 авторов фотографий. Некоторые из них настолько нонспектакулярные, принципиально незрелищные, что не сразу понимаешь, на что смотреть, например, в проекте «Соннет» Мелиссы Буше и Марины де ла Ложе. Есть, как это принято, работы социальные – Лоран Кроненталь показал постаревшие окраинные парижские районы, лет 40 назад считавшиеся образцово новаторскими. Но и его архитектурные пейзажи, и кичево-эротические фотографии цветов Улисса и Дарко, и фальшивые натюрморты из клеенок, которые сконструировал Вильям Пименофф, явно рассчитаны на выставочные показы или же на продажу. Поэтому не вполне бескорыстные. К тому же молодые авторы, которым далеко за 30, старательно используют давно известные приемы.

Но дежавю не только у французов. «Фрагменты» Александра Ануфриева, состоящие из столкновения двух деталей разных изображений, тоже напоминают о давно виденном. В Манеже представлено несколько выпускников школы Родченко. Свиблова, например, в восторге от сентиментального «Завтрака для Артема» Игоря Самолета. Чтобы отвлечь племянника от компьютера, автор создал для него реальность позабавнее. Получилась серия по-советски добрых фотографий на сюжет, больше подходящий для пионерского киножурнала «Ералаш».

Но это редкий жизненный сюжет на выставке. Там почти нет фотографий естественных, не сконструированных или концептуальных. Что неудивительно в мире, где каждый имеющий телефон может легко запечатлеть любой жизненный казус, непосредственная профессиональная фотография и не нужна. После повального увлечения селфи мода на непосредственный стиль сошла на нет. Если уже говорить о моде и фотографии.

Не все потеряно В рамках фестиваля в «Мультимедиа арт музее» открывается выставка Владимира Зуева «Метрополитен» с действительно неожиданными и забавными фотографиями. Она показывает, что профессионал еще может выиграть у любителя.

Насколько жанр подсмотренного был ценен когда-то, показывает большая подборка фотографий из итальянского кинематографического архива. На выставку отобраны черно-белые, не постановочные, а спонтанные снимки со съемок. Например, великой «Дороги» Феллини, где усталые загримированные Джульетта Мазина и Энтони Куин смотрят куда-то вдаль, настолько печальные и потерянные, что кадр мог естественно войти в фильм. Софи Лорен, юная и прекрасная, еще не королева экрана, улыбается на съемках «Одного дня в суде». Такой же молодой и столь же свежий Марчелло Мастроянни с усердием позирует на съемочной площадке какого-то забытого фильма. Такие фотографии всегда радуют, но на фестивалях Московского дома фотографии их показывали десятки раз.

Как и фотографии о балете. На этот раз автором выступил танцовщик Большого театра Дмитрий Старшинов. Его зрелищная выставка «Большой. Новое время» как раз демонстрирует типичные фотографии хорошо оснащенного непрофессионального фотографа «с глазом». Старшинов снимал театральное закулисье и ему, как «своему», легче было его освоить. Фотографии получились, что называется, эффектные, красивые.

Главным же утешением манежной публики стали большие и совершенно отвязные снимки Кортни Рой «Вымышленная Калифорния». В них тоже есть явное влияние кинематографа (прежде всего фильмов Дэвида Линча) и классиков арт-фотографии (как и Сидни Шерман, Рой и героиня и автор постановочных снимков), но работа получилась настолько легкая, игровая и абсурдистская, что стала не заимствованием, а пародией на традиционные жанры кинематографа и современного искусства. Юмор и легкое отношение к своему творчеству всегда имеют успех.

До 9 мая