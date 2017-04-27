Британский триллер «Секретный агент» призывает искать террористов в рядах спецслужб

Муфтий из Великобритании через посланника передал муфтию в Германии фетву, и говорилось в той фетве не о войне, но о мире, только никто про это не знал. Посланника перехватили спецслужбы. Агента ЦРУ Элис Расин (Нуми Рапас) вызвали для допроса. Это неправильные спецслужбы, догадалась Элис и сбежала, отстреливаясь.

В недрах ЦРУ завелся крот. Доверять нельзя никому. Майклу Дугласу можно. Его герой был шефом Элис и, похоже, единственным другом. В триллерах про секретных агентов у них всегда есть единственный друг (он же шеф) и никакой личной жизни.

А ведь личная жизнь могла бы наладиться. Зря, что ли, шеф дал Элис ключи от квартиры. Открыв дверь, она обнаружила там вора-домушника, который как раз собирался вынести телевизор. Домушника играл красавец Орландо Блум. Он сразу же начал заигрывать: ах, свяжешь? Как интересно! Но как только за Элис пришли люди из неправильной спецслужбы, раскидал их как котят и признался, что служил в Ираке и Афганистане. Готов помочь, все равно делать нечего, душа ноет, руки чешутся, эхо войны. Элис нахмурилась, но взяла парня с собой. Ведь сердце не камень. И даже самые секретные агенты в глубине агентурной души верят в счастливую встречу с прекрасным сантехником. В смысле морпехом.

Пенсионеры, вперед «Секретный агент» рекламируется в том числе как фильм «от продюсера «Трансформеров» и «РЭД». И если следов «Трансформеров» тут не заметно, то о комедии про суперагентов-пенсионеров напоминают гримасы Джона Малковича, который в «РЭД» играл параноика, переевшего во время службы в ЦРУ психотропных препаратов. Локализация названия Unlocked («Разблокировано») как «Секретного агента» лишний раз доказывает, что из всех возможных вариантов перевода российские прокатчики склонны выбирать самый безликий.

Тем временем в «Шереметьево» без проблем прошел паспортный контроль и досмотр крайне подозрительный хмырь. На носу его были очки, а в очках бацилла Эболы. В Лондоне он продал бациллу сразу двум террористам, но мы все еще не знаем, кто за этим стоит и кому это нужно. Точно не муфтию – Элис с ним говорила. И авторы фильма – сценарист Питер О’Брайен и ветеран режиссуры Майкл Аптед – специально подчеркивают, что не надо подозревать во всем мусульман. И что не всякая фетва – объявление джихада. Ну просто весточки друг другу передают: будьте здоровы, уважаемый, мир вам. Важный идеологический момент: прогрессивные кинематографисты и в Голливуде, и в Соединенном Королевстве точат зуб больше на собственные спецслужбы, чем на мигрантов с Востока.

Кадр из фильма «Секретный агент» 1/4 Кадр из фильма «Секретный агент» 2/4 Кадр из фильма «Секретный агент» 3/4 Кадр из фильма «Секретный агент» 4/4

Это, правда, такая заезженная пластинка, что, когда искомый крот начинает объяснять, для чего все затеял, его можно смело перебить: знаем-знаем, хотели распылить Эболу, чтобы потом потуже закрутить гайки и получить под это дополнительное финансирование. Какой скучный ваш террористический реализм.

Как боевик – в смысле драк, перестрелок и прочих погонь – «Секретный агент» собран бюджетно и работает средне, по картинке ничем не примечателен, так что ставка сделана на интригу и звезд. И если Нуми Рапас просто ходит (бегает, дерется, плачет) весь фильм с непроницаемым лицом, Орландо Блум пытается изобразить противоречивую натуру, а Майкл Дуглас привычно играет мудрого хитрого лиса, то Джон Малкович переводит действие в режим балагана: его персонаж – тоже шеф из ЦРУ, но, когда ему звонит коллега из британской МИ5 (Тони Коллетт), Малкович строит ей в видеочате такие рожи, что раскололся бы даже Штирлиц. Вот и славно, а то все такие серьезные на этой ловле кротов.

В прокате с 27 апреля