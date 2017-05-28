«Золотую пальму» Каннского кинофестиваля получил Рубен Эстлунд за фильм «Квадрат»

У автора «Нелюбви» Андрея Звягинцева специальный приз жюри Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress / DPA/TASS

Ни разу не получавший «Золотую пальму» Педро Альмодовар и его жюри в составе Марен Аде, Паоло Соррентино, Пак Чхан Ука, Фань Бинбин, Джессики Честейн, Уилла Смита, Аньес Жауи и Габриэля Яреда огласили свой вердикт. Главный приз юбилейного Каннского кинофестиваля «Золотая пальма» из рук Жюльетт Бинош получил Рубен Эстлунд за фильм-фарс «Квадрат» о пустой рамке для исчезающего как вид гуманизма. Лучшим режиссером признана Софья Коппола, дурно скопировавшая в «Роковом искушении» классический фильм Дона Сигела 1971 г. «Обманутый».

Лучший актер — Хоакин Феникс, сыгравший в фильме Линн Рэмси «Тебя никогда здесь не было» возмездие с молотком. Актер обратил внимание собравшихся на свои кеды, поскольку награда застала его врасплох и он не успел переобуться. Лучшая актриса — Дайана Крюгер в картине Фатиха Акина «На пределе».

У автора «Нелюбви» Андрея Звягинцева специальный приз жюри. Получая награду, режиссер поблагодарил своих постоянных партнеров — продюсера Александра Роднянского, оператора Михаила Кричмана, сценариста Олега Негина и признал, что артист Уилл Смит, оказывается, существует в действительности.

Гран-при жюри у манифеста гей-активизма в борьбе против СПИДа «120 ударов в минуту» Робена Кампийо. Призы за сценарий достались Йоргосу Лантимосу и его постоянному соавтору Эфтимису Филиппоу за фильм «Убийство священного оленя», а также Линн Рэмси за картину «Тебя никогда здесь не было».

В честь семидесятилетия фестиваля Уилл Смит объявил лауреата специально учрежденного ради юбилейной даты приза: Николь Кидман, чьим участием отмечены четыре фильма конкурсной и внеконкурсной программ фестиваля, включая «Роковое искушение» Копполы и «Убийство священнго оленя», помахала каннскому залу из Нэшвилла в штате Тенесси.