Победители юбилейного Каннского фестиваля

Thibault Camus / AP

У автора «Нелюбви» Андрея Звягинцева специальный приз жюри. Эта награда станет для Звягинцева третьей. В 2011 г. он завоевал главный приз в программе «Особый взгляд» за фильм «Елена», а в 2014-м получил премию за лучший сценарий за картину «Левиафан» в основном конкурсе. «Нелюбовь» считалась одним из фаворитов конкурса и получила по итогам фестиваля самый высокий балл от кинокритиков.

2/8