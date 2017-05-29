Досуг

Победители юбилейного Каннского фестиваля

Золотую пальмовую ветвь получил Рубен Эстлунд, у Звягинцева — приз жюри
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