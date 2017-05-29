Победители юбилейного Каннского фестиваля
Золотую пальмовую ветвь получил Рубен Эстлунд, у Звягинцева — приз жюри
Главный приз юбилейного Каннского кинофестиваля «Золотая пальма» из рук Жюльетт Бинош получил Рубен Эстлунд за фильм-фарс «Квадрат»
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У автора «Нелюбви» Андрея Звягинцева специальный приз жюри. Эта награда станет для Звягинцева третьей. В 2011 г. он завоевал главный приз в программе «Особый взгляд» за фильм «Елена», а в 2014-м получил премию за лучший сценарий за картину «Левиафан» в основном конкурсе. «Нелюбовь» считалась одним из фаворитов конкурса и получила по итогам фестиваля самый высокий балл от кинокритиков.
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Ведущей церемонии закрытия стала Моника Беллуччи. Актриса, чей поцелуй с французским комиком Алексом Лутцем стал одним из самых ярких моментов церемонии открытия, в этот вечер поцеловала председателя жюри режиссера Педро Альмадовара
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Гран-при жюри у манифеста гей-активизма в борьбе против СПИДа «120 ударов в минуту» Робена Кампийо
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Лучшей актрисой жюри посчитало Диану Крюгер, сыгравшую в картине Фатиха Акина «На пределе»
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Лучшей актерской работой назвали роль Хоакина Феникса в фильме Линн Рэмси «Тебя никогда здесь не было». Актер поднялся за наградой в кедах: победа застала его врасплох и он не успел переобуться, объяснил Феникс
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В честь семидесятилетия фестиваля Уилл Смит объявил лауреата специально учрежденного ради юбилейной даты приза - актрису Николь Кидман, чьим участием отмечены четыре фильма конкурсной и внеконкурсной программ фестиваля, включая «Роковое искушение» Копполы и «Убийство священного оленя». Кидман не присутствовала на церемонии и поблагодарила жюри, записав видео
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Призы за сценарий достались Йоргосу Лантимосу и его постоянному соавтору Эфтимису Филиппоу за фильм «Убийство священного оленя», а также Линн Рэмси (на фото) за картину «Тебя никогда здесь не было»
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