Культура
Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: Моцарт против

Фестивали в Москве и Вене начались с перелицованного Моцарта

К нам привезли берлинскую «Волшебную флейту», на Венском фестивале сыграли трансформацию оперы «Похищение из сераля»

Чеховский фестиваль открылся спектаклем берлинского театра «Комише опер», которому уже пять лет аплодирует весь мир. Совместная продукция режиссера Барри Коски и группы «1927» вызывает смех и уважение: работа откровенно бессмысленная и никаких смыслов в философской опере Моцарта не открывающая, но веселая и отнюдь не халтурная. Авторы создали и показывают мультфильм продолжительностью два часа с лишним, в который засунули живых артистов. Образы одних персонажей взяты скорее из немого кино, например мавр Моностатос – липкий Носферату, других – из масскультуры: Царица Ночи выведена в виде сестры Человека-паука с восемью длинными ногами. Совместная работа постановщиков и артистов виртуозна: живые люди водят на поводке нарисованных собак, раздают пендели гигантским экранным противникам и сливаются с экраном до такой степени, что искусственные ноги не всегда отличишь от настоящих.

Выдающихся вокальных работ в спектакле нет, но есть очень приятные (Памина в исполнении Морин Маккей звучит особенно утонченно и камерно), и общий стиль вполне моцартовский. Дирижеру Габриэлю Фельцу удалось преодолеть объективные трудности: половину материала певцы поют с трехметровой высоты, что в условиях акустики Новой сцены Большого театра создает проблемы для нахождения баланса. Берлинский маэстро сориентировался на незнакомой площадке и выстроил пусть не идеальный, но добротный ансамбль, лучшей частью которого стали три юных солиста Тёльцкого хора мальчиков.

Однако постановщики позволили себе вольность по отношению к оригиналу: разговорные диалоги Шиканедера заменены титрами, идущими под музыку из фантазий Моцарта. Звучание хаммерклавира и медитативный минор не вполне вписываются в народный стиль «Волшебной флейты», а добавленные к партитуре громовые раскаты литавр и железного листа привели бы автора в замешательство. Однако «Комише опер» – демократический театр, не ставящий академизм в число главных добродетелей. Впрочем, коллеги из Вены превзошли и его.

Москва

Фестиваль продлится до 20 июля

Моцарт эпохи фейсбука

Новый интендант Венского фестиваля Томас Цирхофер-Кин в один присест изменил имидж фестиваля, теперь тот больше открыт для молодежи, традиционно плохо дружащей с классикой. Один из примеров новых тенденций – постановка оперы Моцарта «Похищение из сераля». Ее премьера прошла 235 лет назад как раз в Вене, ее приурочили к столетию победы над турками.

Опера на немецком языке написана австрийским композитором на турецкий сюжет, иронизируют исполнители после увертюры – и отправляются в зал, чтобы выманить часть публики на сцену. Зрители охотно перемещаются за кулисы, впрочем, в огромном пространстве «Зала Е» в Музейном квартале кулис нет, в бывших конюшнях практически ничего не перестраивали ради театральных представлений.

У ушедших на сцену преимущество, они оказываются рядом со спрятанным в глубине оркестром Camerata Salzburg под управлением Йонатана Штокхаммера, что важно при плохой акустике. Впрочем, собственно Моцарта в спектакле немного, ведь это не опера, а «музыкальный театр», большинство арий вычеркнуто (оставшиеся звучат неплохо, жаль, что исполнители даны общим списком), зато много разговоров и современных переработок-вариаций на темы «Похищения из сераля».

Режиссеры Моника Гинтерсдорфер и Бенедикт фон Петер пытаются понять, что такое Моцарт в эпоху фейсбука и правда ли он усыпляет молодежь. За бессонницу отвечает диджей с полным комплектом аппаратуры на авансцене, он здесь на главных музыкальных ролях, несколько импровизаций на темы Моцарта звучат и вживую. Своими соображениями об изменившихся временах делятся не только певцы, но и мастера разговорно-акробатического жанра – Гинтерсдорфер пригласила артистов из Кот-д’Ивуара, с которыми давно уже работает. Уровень дискуссии не слишком впечатляет, от некоторых шуток, например о Гитлере и Моцарте, можно было бы отказаться. Многие зрители покидают зал задолго до финала, среди остающихся есть те, кто после исполнения «настоящей» арии кричит: «Да здравствует Моцарт!»

Охранительные тенденции полезны, но в меру. Фестиваль отличается от репертуарного театра, он обладает большей свободой. Право на поиск связано с правом на эксперимент и даже ошибку, и если бы композиторы и режиссеры не сопротивлялись навязываемым представлениям о норме, ландшафт искусства выглядел бы скучнее.

Вена

Фестиваль продлится до 18 июня

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